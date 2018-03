Scontro scooter-auto a Terrasini: 2 feriti, grave un diciassettenne

Incidente nella notte, intorno alle 3.30, in via Palermo, a Terrasini. Un ragazzo di 17 anni, palermitano, a bordo di un scooter Aprilia Sport City, si è scontrato con una Suzuki Swift a bordo del quale viaggiava un ventenne. Il più giovane, A.M. le sue iniziali, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ambulanza a Villa Sofia dove è stato ricoverato al Trauma Center: la sua prognosi è riservata.

Ferito lievemente il ragazzo di 20 anni, G.V., palermitano, trasportato in ospedale a Partinico: ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Indagini dei carabinieri di Carini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.