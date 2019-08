L'incidente di Terrasini, dopo otto giorni Valentina si è svegliata dal coma

Dopo otto giorni di coma Valentina Michelli si è risvegliata. La 33enne di Partinico è rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto in via Partinico, a Terrasini, lo scorso 11 agosto nel quale è morto il marito, Francesco Capodilupo, 38enne della provincia di Avellino, residente a Bergamo.

L'uomo è deceduto il giorno stesso all'ospedale Civico dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso dopo essere stato rianimato. La moglie, invece, era stata ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. La coppia si trovava in Sicilia per le vacanze di Ferragosto. I due erano a bordo della loro moto quanto si sono scontrati con un'auto. Nonostante Valentina abbia riaperto gli occhi la prognosi - fanno sapere da Villa Sofia - resta riservata. La donna è stata estubata, è ancora disorientata ed esegue qualche ordine semplice.