Incidente sulla statale a Buonfornello, scontro auto-moto: un morto

Terza vittima della strada in poche ore. Massimiliano Pusateri, di 44 anni, è morto a causa di uno scontro auto-moto avvenuto intorno alle 7.30 di stamattina nel tratto che collega la statale 113 allo svincolo della Palermo-Catania, nel territorio di Buonfornello. Per cause ancora da accertare il conducente del mezzo a due ruote, originario di Termini Imerese, si è scontrato con una macchina che procedeva in direzione opposta alla sua.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Buonfornello, due ambulanze del 118 e il personale dell'Anas. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Dal Policlinico è arrivato anche il medico legale, scortato da una volante della polizia, per eseguire l'ispezione sul corpo del 44enne (del quale non sono ancora state rese note le generalità). Non si conoscono le condizioni dell'automobilista. Da chiarire la dinamica dell'incidente.

Ieri sera, dopo tre giorni in ospedale, si è spento il diciottenne di Cinisi Alessandro Sclafani. Mentre era bordo del suo scooterone - insieme a una 14enne - lo scorso venerdì sera aveva centrato in pieno una mucca. E sempre in nottata, a Villa Sofia, ha cessato di battere il cuore di "Zia Ciccina", com'era chiamata affettuosamente l'anziana di 95 anni Francesca Di Franco che sette giorni fa era stata schiacciata da un tir mentre attraversava la strada in via dei Cantieri a Palermo.