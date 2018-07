Incidente sulla Termini-Caccamo, 36enne muore in ospedale dopo una settimana

Il suo corpo ha cercato di reagire alle ferite e ai traumi riportati nell’incidente, ma dopo una settimana ha dovuto arrendersi. Non ce l’ha fatta Giuseppe Pizzo, 36enne nato a Roccapalumba ma originario di Caccamo, vittima dello scontro avvenuto lo scorso 19 luglio sulla strada statale 285, non lontano dal paese da cui era dovuto andare via per questioni lavorative. Pizzo era a bordo di una moto Suzuki 600 e si è scontrato con un'auto, una Peugeot, sulla Termini Imerese-Caccamo, nei pressi di Termini.

Pizzo, operatore socio sanitario che 4 anni fa si era trasferito a Savigliano, in provincia di Cuneo, si trovava in Sicilia per le vacanze. Un tragico scontro che non ha lasciato scampo al motociclista, portato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia.

Dopo le prime cure Pizzo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove oggi pomeriggio la polizia municipale di Termini Imerese - che indaga sulla dinamica dell'incidente - è intervenuto anche il medico legale. Dopo i rilievi gli investigatori hanno comunicato le informazioni acquisite dal procuratore Maria Luisa Campanile che adesso potrebbe aprire un fascicolo nei confronti dell'automobilista.