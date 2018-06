Incidente a Villagrazia di Carini, scontro fra due auto: grave un barbiere

Violento impatto sulla strada statale 113. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio nei pressi di Villagrazia di Carini dove si sono scontrate una Fiat Cinquecento e una Ford Fiesta. Ad avere la peggio un 35enne che si trovava a bordo della prima auto, M.M., che è uscito fuoristrada restando poi bloccato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto estrarre dall’abitacolo l’automobilista, un barbiere di Capaci, affidandolo poi alle cure dei sanitari che lo hanno portato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e per questo i medici hanno preferito mantenere la prognosi riservata in attesa di nuovi accertamenti.

Il conducente della Ford Focus, al di là della paura, se l’è cavata con qualche escoriazione e qualche contusione. Mentre i vigili urbani si occupavano del traffico i militari di Carini intervenuti sul posto hanno effettuato i rilievi. Toccherà a loro ricostruire la dinamica per chiarire cosa abbia causato l’incidente, se una disattenzione da parte di uno degli automobilisti o altro.