Camion della Rap si ribalta lungo la strada per Bellolampo, ferito giovane operaio

Soccorso dal 118 un dipendente di 29 anni della società che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul posto anche la polizia. Indagini per chiarire le cause dell'incidente