Tragedia sulla Palermo-Agrigento, scooter finisce fuori strada: morto 29enne

Ancora una tragedia sulle strada statale Palermo-Agrigento nel pomeriggio di oggi: un ventinovenne è morto nei pressi del bivio per Bolognetta. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh, e si è schiantato al suolo. La vittima si chiamava Stefano Sacchetti e aveva origini siciliane, ma da anni viveva a Fondi, nel Lazio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ambulanza al Civico, dove si è spento poco dopo. Saranno le indagini della polizia stradale a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Solo un mese fa nella stessa strada c'è stato un altro mortale: Vincenzo D’Amico, 56 anni, originario di Bolognetta, era in sella a una Yamaha TMax quando si è scontrato con un camion ed ha perso la vita.

