Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra due auto: un morto e un ferito

Tragedia nel pomeriggio sulla Palermo-Agrigento, all'altezza dello svincolo per Misilmeri. Un'automobilista di 74 anni , Paolo Sole di Misilmeri, è morto in un scontro frontale che ha coinvolto due auto. Secondo le prime informazioni la vittima era a bordo di una Fiat Panda. Ferito l'altro automobilista, alla guida di una Toyota: è stato trasferito al Buccheri La Ferla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l'Anas e polizia stradale di Lercara, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.