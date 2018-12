Incidente sulla Palermo-Agrigento: scontro tra auto, due feriti

Incidente sulla Palermo-Agrigento ieri sera intorno alle 20.30. Due auto, una Golf e una Fiat Panda, si sono scontrate all'altezza di Bolognetta. Feriti i due automobilisti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che li hanno trasportati in ambulanza in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente ha causato disagi alla circolazione. "Hanno chiuso la strada statale - racconta un testimone - e aperto una strada secondaria per farci passare". Saranno i carabinieri ad indagare per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause. Sul luogo dello scontro è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.