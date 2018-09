In sella alla sua moto si scontra con un'auto: muore ragazzo di 26 anni

Domenica tragica. Un motociclista di 26 anni, Giuseppe Scotto, di Partinico, è morto questa mattina sulla strada statale 187, in zona Dagala secca, poco dopo il bivio di Scopello. Il giovane - che faceva il panettiere - si è scontrato con un'auto guidata da un sessantenne. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, con i rilievi fatti dalla polizia municipale, il giovane era in sella alla sua moto di grossa cilindrata che procedeva in direzione San Vito Lo Capo e si è scontrato con l'auto, una Fiat Panda, che proveniva dal senso opposto di marcia.

I soccorsi ad opera dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. Per il motociclista infatti non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente dell'auto è invece rimasto ferito. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani e i carabinieri di Castellammare del Golfo e Alcamo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica esatta.