Incidente in corso dei Mille, scooter contro il tram: un ferito

Dopo le sassaiole e le aggressioni, ancoro un intoppo tra i binari del tram. Intorno alle 14 un incidente tra uno scooter e il mezzo della linea 1 è avvenuto in corso dei Mille, non lontano da piazza Scaffa. Ad avere la peggio un uomo (di cui non si conoscono le generalità) alla guida del suo Honda che è stato portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Civico. Disagi per i passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del Genio.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia municipale, supportata dal racconto dei testimoni, il conducente dello scooter stava percorrendo corso dei Mille in direzione Ponte Ammiraglio. Arrivato all’altezza di uno dei passaggi pedonali avrebbe deciso di attraversare i binari per raggiungere la corsia opposta, in direzione stazione centrale.

Una manovra non consentita dal Codice della strada e fatta per di più senza prestare attenzione all’arrivo del tram, il cui autista non avrebbe potuto fare nulla per arrestare la corsa in così poco spazio. Stando a quanto riferito dai presenti l’impatto è stato molto violento, tanto da infrangere il parabrezza, sbalzare l’uomo dalla sella del ciclomotore e scaraventarlo per terra.

Il servizio di trasporto su rotaia è stato temporaneamente sospeso per consentire al personale dell’Infortunistica di effettuare i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità. Non si conoscono le condizioni del ferito, che dopo i primi accertamenti dei medici al triage è entrato nell'area d'emergenza in codice rosso.