Incidente in via Pomara, scooter travolge pedone all'uscita da una tabaccheria: due feriti

Travolto da uno scooter mentre attraversa la strada per raggiungere la moglie. Un incidente si è verificato oggi in via Pomara dove un uomo di 67 anni, S.D., è stato investito dal conducente di un Honda Sh 300 all'uscita da una tabaccheria. Ad avere la peggio è stato il pedone, scaraventato sull'asfalto e poi portato al pronto soccorso del Civico in codice rosso. Per lui la prognosi resta riservata nonostante i medici abbiano già escluso la riserva sulla vita.

Nell'impatto, avvenuto all'altezza del civico 24 della strada che collega Palermo e Villabate, è rimasto ferito anche il giovane alla guida dello scooter, il ventenne G.F., che ha riportato la frattura a una gamba. Il ragazzo è stato medicato sul posto prima di essere portato al Buccheri La Ferla di via Messina Marine dov'è entrato in codice verde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale di Villabate per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica dell'incidente e dunque stabilire se l'uomo stesse attraversando sulle strisce.