Incidente nella notte a Santa Flavia, automobilista travolge studentessa e fugge

Travolge con l'auto una studentessa e fugge. Una ragazza di 26 anni, M.G., è stata investita la scorsa notte in via Solunto, a Santa Flavia. Dopo i primi soccorsi è stata portata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso e ricoverata al Civico. I medici le hanno riscontrato una frattura al femore, un trauma cranico e diverse ferite in testa, ma la prognosi resta riservata.

Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere nel tentativo di risalire all’automobilista scappato dopo l’incidente che ha coinvolto la 26enne mentre tornava a casa. Nell’impatto l’auto, di cui la ragazza non ha saputo riferire il modello né il colore, ha danneggiato anche una macchina parcheggiata.

Nella notte un altro incidente è avvenuto a Palermo, in via Crispi. Ad avere la peggio il giovane attore palermitano 29enne Angelo Faraci che si trovava a bordo della sua moto. Anche lui è stato portato al Civico dov'è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre i traumi riportati a seguito dell’impatto. Sull'episodio indaga la sezione Infortunistica della polizia municipale.

"L’auto del fatto, ignaro di aver colpito una ragazza in piena notte, è andato via - spiega a PalermoToday il suo avvocato, Salvatore Vitale - solo per paura e mi ha chiamato immediatamente. Con lui siamo andati alla caserma dei carabinieri di Termini Imerese e successivamente in quella di Santa Flavia per chiarire l’accaduto".