Incidente in via Basile, scontro con un furgone: ferito un motociclista

Scontro questa mattina, intorno alle 9, all'ingresso di via Ernesto Basile, tra un furgone bianco e una moto. Ferito il motociclista che è stato trasferito in ambulanza al Civico. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari del 118 è intervenuta la polizia municipale. Sarà l'Infortunistica a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Questa mattina a Palermo c'è stato un altro incidente. Una ragazza di 18 anni, poco prima delle 6,30, ha perso il controllo della sua minicar mentre si trovava in via Regina Elena, all'altezza del Charleston, a Mondello, e si è schiantata contro alcune auto parcheggiate danneggiandole. La giovane si è ferita d è stata trasportata in ambulanza a Villa Sofia.