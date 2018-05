Incidente in via Cappuccini, undicenne investita da un'auto dei carabinieri

Undicenne travolta da un'auto dei carabinieri. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Cappuccini, all'altezza dell'Albergo delle Povere, dove una ragazzina originaria dello Sri Lanka è stata colpita da un mezzo del 112 che, secondo quanto riferito, stava intervenendo con sirene e lampeggianti accesi per un'emergenza. Versione dei fatti, però, che si discosta leggermente da quanto riferito da alcuni testimoni.

A causa dello scontro la ragazzina è stata scaraventata sull'asfalto, facendo temere il peggio ai testimoni che hanno subito lanciato l'allarme chiedendo l'intervento dei soccorritori del 118. La piccola è stata portata con un'ambulanza all'ospedale dei Bambini dove i medici le avrebbero riscontrato diverse fratture (braccia, bacino, femore) e un sospetto edema cerebrale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale impegnati ad effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica. I militari, spiegano, stavano intervenendo per un furto che qualcuno aveva segnalato alla centrale operativa non lontano dal luogo dell'incidente. Dunque avrebbero attivato i dispositivi per muoversi più agevolmente in strada. Chi si trovava lì, però, racconta di non aver sentito le sirene o di aver visto solo i lampeggianti.

Sembrerebbe che i carabinieri non viaggiassero ad alta velocità, ma l'autista della gazzella non si sarebbe accorto dell'undicenne che stava attraversando in via dei Cappuccini dopo essere scesa da uno scuolabus, colpendola con la parte anteriore destra del mezzo di servizio come si può vedere dalle fotografie. Resta riservata la prognosi della ragazzina che inizierebbe a rispondere agli stimoli cui viene sottoposta.