Incidente in via Libertà, diciassettenne investita sulle strisce da un anziano

Ragazza travolta sulle strisce pedonali da un auto guidata da un anziano. L'impatto è avvenuto nella carreggiata centrale intorno alle 17.30 all'altezza di via Albanese, dove sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e un'ambulanza. Nello stesso punto il giorno prima uno scooter avevo investito una donna.

Secondo una prima ricostruzione la diciassettenne, una studentessa, stava attraversando quando è arrivata una Suzuki di colore rosso guidata da R.G., 79 anni. Uno scontro violento che ha sbalzato la giovane sull'asfalto a circa due metri dal punto in cui è avvenuto l'impatto. I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 che l'hanno portata al pronto soccorso di Villa Sofia.

La ragazza è entrata nell'area d'emergenza con il codice rosso ed è stata subito sottoposta ad accertamenti. I medici hanno riscontrato un trauma facciale considerato guaribile in 15 giorni. Gli agenti dell'Infortunistica hanno effettuato i rilievi, raccolto informazioni da alcuni testimoni, ascoltato la versione dell'automobilista e acquisito le immagini di alcune telecamere.

Il giorno precedente, sempre in via Libertà, una 53enne è stata investita da un uomo che si trovava in sella al suo Piaggio Cruiser. La donna (M.P. le iniziali) ha riportato la frattura di tre costole e una perforazione polmonare.