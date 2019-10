Sbanda con l'auto sul ponte di viale Lazio e perde i sensi: salvato da un militare

Tragedia sfiorata sul ponte di viale Lazio intorno alle 4 di questa mattina. Un'automobilista stava tornando a casa dopo una serata trascorsa fuori, in compagnia degli amici e della fidanzata, quando ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Punto, finendo prima sopra il marciapiede e poi contro il guardrail. Nell'impatto ha perso anche i sensi rimanendo con la parte posteriore dell'auto in mezzo alla strada per circa una mezz'ora.

"Ho sbandato - racconta Giuseppe, 31 anni, a PalermoToday - per colpa dell'asfalto molto scivoloso: a terra c'era dell'olio. Dopo circa mezz'ora che ero lì un giovane, un militare in servizio a Messina di passaggio, si è fermato e mi ha soccorso: è stato lui ad avvisare i vigili". Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e il carro attrezzi. "Per fortuna - conclude il 31enne - ho rimediato solo un bernoccolo in testa ma è stato bruttissimo, ho avuto molta paura".

Gallery