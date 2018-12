Incidente alla Zisa, scontro auto-volante: ferito anche un poliziotto

Scontro fra una volante di polizia e un'auto alla Zisa. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 12, all'incrocio tra via Vito La Mantia e via Villa Florio. A restare feriti uno dei due agenti e il conducente dell'altra macchina coinvolta, una Fiat Panda. Entrambi sono stati soccorsi e medicati sul posto dai sanitari del 118 prima di essere portati in ospedale a Villa Sofia.

A risentirne, dopo l'impatto, anche il traffico che è andato in tilt rendendo difficile l'arrivo delle ambulanze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per verificare la dinamica dell'incidente. Non è chiaro se al momento dello scontro la volante fosse impegnata per un'emergenza e dunque se avesse sirene e dispositivi luminosi in funzione.

Nella mattinata un altro incidente si è verificato in via Duca della Verdura, all'altezza della pista di pattinaggio del Giardino inglese (foto allegata). Ad avere la peggio il conducente di una Kawasaki che si è scontrata con un'auto. Il motociclista è stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Anche in questo caso sarà l'Infortunistica a ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Foto in basso di Dario Buzzetta

