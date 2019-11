Incidente al Politeama, automobilista travolge una ragazza e fugge

Giovane travolta mentre attraversa al Politeama. Una 31enne (di cui non si conoscono le generalità) è stata investita intorno alle 17.30 di oggi pomeriggio da un automobilista. Dopo il violento impatto la persona alla guida del mezzo ha spinto il piede sull'acceleratore proseguendo la sua corsa e facendo perdere le proprie tracce in via Ruggero Settimo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure alla ragazza, l'hanno stabilizzata e portata al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico.

Subito dopo l'incidente sul posto sono intevenuti gli agenti di polizia e i vigili urbani. Con l'ultimo filo di voce la ragazza, nata in Bangladesh, è riuscita a riferire che a investirla sulle strisce pedonali era stata un'auto. Poi ha chiuso gli occhi e perso i sensi. Il personale della sezione Infortunistica ha effettuato i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso la fuga dell'automobilista. Le informazioni verranno incrociate con i dati forniti da alcuni testimoni che sarebbero inoltre riusciti a trascrivere parte della targa dell'auto incriminata.