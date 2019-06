Brancaccio, investita bimba di 6 anni: "Aiutateci a trovare il pirata della strada"

"Aiutateci a trovare il pirata della strada che lo scorso 24 aprile ha investito una bambina di 6 anni in via San Ciro, all’altezza del civico 7/A, procurandole la frattura di tibia e perone". E' l'appello lanciato dai genitori della piccola e dallo Studio 3A-Valore Spa, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.

Labambina è stata investita mentre camminava tranquillamente a bordo strada con la mamma e una cuginetta: stavano rincasando dopo essere state in un parco giochi. Le tre procedevano in fila indiana sul ciglio della carreggiata, essendo i marciapiedi perennemente occupati dalle auto in sosta (vietata). All’improvviso, su di loro è piombata una vettura di colore grigio, non meglio identificata, che proveniva da via Brancaccio, dunque nel senso opposto. L’auto ha investito la bambina, scaraventandola a terra, e ha colpito di striscio con lo specchietto retrovisore anche la cuginetta: impossibile che il conducente non si sia accorto dell’urto. Tuttavia, l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso e a sincerarsi delle condizioni delle due bimbe, ma ha tirato diritto, dileguandosi nel traffico.

Inizialmente sembrava che la piccola se la fosse cavata solo con botte e contusioni ma, persistendo e anzi aumentando sempre di più i dolori alla gamba destra, i genitori l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, dove le radiografie a cui è stata sottoposta hanno evidenziato una brutta frattura a tibia e perone, per un mese di prognosi, salvo complicazioni. La bambina ha dovuto portare a lungo il gesso ed è rimasta scossa dall’accaduto: tuttora fatica a mettere il piede a terra ed ha il terrore di andare per la strada.

I genitori hanno presentato querela per lesioni presso il commissariato di Pubblica sicurezza di Brancaccio, fornendo anche le generalità di due testimoni che hanno assistito alla scena. La famiglia della bambina e lo Studio 3A lanciano un appello a chiunque avesse visto qualcosa o avesse elementi utili per rintracciare il pirata della strada, rivolgendosi agli inquirenti o telefonando allo Studio 3A al numero verde 800-090210.