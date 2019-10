Scooter investe clochard in piazza Sturzo, mezzo sequestrato: non era assicurato

Clochard travolto da uno scooter a pochi passi da piazza Don Luigi Sturzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri in via Bertolino Giuseppe Puglisi. Alla guida di un Piaggio Beverly c’era un 43enne, C.M., che non sarebbe riuscito a frenare per tempo a causa dell’asfalto bagnato.

Dopo le segnalazioni dei passanti sono intervenuti due agenti di polizia e i sanitari del 118. Il clochard, il 47enne M.R.M., è stato portato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto anche il personale dell’Infortunistica per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità delle due parti. Al termine degli accertamenti lo scooter è risultato privo di copertura assicurativa da qualche settimana e quindi sottoposto a sequestro amministrativo.

Il conducente del Beverly adesso rischia una sanzione che va da 849 a 3.396 euro, che può essere ridotta a un quarto dell’importo qualora il soggetto assicuri il mezzo nei 15 giorni successivi. All'importo si aggiunge il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia dello scooter.