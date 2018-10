Paura in piazza Sturzo, autobus "scivola" indietro e travolge auto e scooter

Tragedia sfiorata in piazza Sturzo. Un autobus, che era posteggiato nello spazio ad hoc che si trova al centro della carreggiata, improvvisamente si è messo in movimento "scivolando" all'indietro. Il mezzo pesante ha percorso diversi metri travolgendo due auto e uno scooter. I mezzi erano posteggiati e sono stati centrati in pieno dal bus.

Il conducente, che non era a bordo del mezzo, ha detto di essersi allontanato per un bisogno fisiologico lasciando le porte aperte. Un'assenza breve, durante la quale alcuni ragazzini sarebbero saliti e avrebbero disinserito il freno a mano. Il mezzo ha colpito prima lo scooter, poi una Skoda e una Smart. Per fortuna in quel fragente non transitavano pedoni o altri mezzi.

Su posto si è radunata una piccola folla di curiosi. C'è anche chi mette in dubbio la versione fornita dal conducente del mezzo, sostenendo che non è facile per dei ragazzini togliere il freno di stazionamento di un mezzo pesante e che potrebbe trattarsi, più banalmente, di una disattenzione dell'autista.