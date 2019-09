Incidente in piazza Nascè, scontro con un'auto: motociclista in codice rosso

Incidente fra auto e moto in piazza Nascé. Un motociclista che si trovava a bordo della sua Bmw Gs 1200 è stato ricoverato in codice rosso dopo lo scontro con un’Audi A3 avvenuto all’incrocio in cui inizia via Isidoro Carini.

Nel punto in cui è stato registrato l’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno portato il ferito, R.C., a Villa Sofia. Sarà l’Infortunistica, sul posto per i rilievi, la stabilire la dinamica di quanto accaduto e le responsabilità delle due parti.

Il motociclista, come confermato da alcuni testimoni, indossava un casco modello jet che ha protetto la sua testa nell’impatto con l'asfalto. La Bmw è stata colpita all’altezza dello sportello anteriore dell’auto che uscendo da piazza Nascè avrebbe dovuto dare la precedenza.



Gallery