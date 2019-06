Incidente a Mondello, con lo scooter si schiantano contro i dissuasori: due feriti gravi

Violento schianto con lo scooter contro i dissuasori a Mondello. E’ di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto stanotte nella piazza in cui si trova la fontana della Sirenetta. Ricoverati e in prognosi riservata il 35enne C.A., che si trovava alla guida di un Honda Sh, e il passeggero, che non aveva documenti e dunque non è stato possibile identificarlo. Una volta arrivato in ospedale era privo di sensi e dunque non ha potuto fornire le proprie generalità.

L’impatto poco dopo l’una. Nonostante sia iniziata la stagione estiva alla polizia municipale non risultano esserci testimoni. Dopo lo schianto sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno portato i due feriti al Trauma center di Villa Sofia, dove sono entrati in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione dell'Infortunistica non risultano coinvolti altri mezzi. Al termine dei rilievi la polizia municipale ha disposto alcol e drug test per verificare se il conducente del mezzo fosse in uno stato di alterazione psicofisica.