Incidente alla stazione, 65enne travolto da una moto mentre attraversa

Investito da una moto mentre attraversa la strada vicino alla stazione centrale. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8, in piazza Giulio Cesare. Ad avere la peggio il pedone, un 65enne (R.V. le iniziali) poi soccorso dai sanitari del 118 e portato al Civico a bordo di un’ambulanza. Dopo i primi accertamenti i medici gli hanno attribuito il codice rosso, riscontrando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Alla guida della motocicletta, una Honda di grossa cilindrata, c’era un 55enne che per cause ancora da accertare ha travolto il pedone. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro avvenuto nei pressi del capolinea degli autobus dell’Amat.