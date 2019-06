Incidente in piazza Bolivar, auto si ribalta e famiglia finisce in ospedale: gravi due bimbi

Un'intera famiglia - padre, madre e due bambini - è rimasta coinvolta in un incidente stradale la notte scorsa in piazza Simon Bolivar. I quattro erano all'interno di una Renault Captur che si è ribaltata, per cause ancora da accertare. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 e non risultano coinvolti altri mezzi.

Sul posto il 118 e la polizia municipale. A riportare le ferite più gravi sono stati i bambini, trasferiti d'urgenza all'ospedale Cervello. La madre e il padre, con traumi più lievi, sono stati condotti a Villa Sofia. Gli agenti della sezione infortunistica stradale stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.