Incidente davanti alla stazione Notarbartolo, auto contro camion: traffico in tilt

Traffico paralizzato stamani nella zona di via Notarbartolo per un incidente, fortunatamente senza feriti, avvenuto in piazza Boiardo, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un camion. In una curva, la vettura è finita con la fiancata contro la parte posteriore del mezzo pesante rimanendo bloccata. Il conducente è rimasto illeso, ma i veicoli sono rimasti lungo la carreggiata mandando in tilt la circolazione in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.