Incidente a Piano dell'Occhio, perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto 24enne

Ancora un incidente mortale a Palermo. A perdere la vita, ieri sera in contrada Piano dell'Occhio, è stato un ragazzo di 24 anni. Alessio Terrasi era in sella al suo scooter Honda Sh 300 quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Troppo gravi le ferite riportate e il suo cuore ha smesso di battere.

Nell'incidente, avvenuto intorno alle 21, non sembrano coinvolti altri mezzi. Terrasi, che lavorava in una macelleria di Montelepre, aveva da poco finito il turno di lavoro e stava rincasando. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dai sanitari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica.