Incidente a Brancaccio, pedone travolto da un'auto mentre attraversa

Ancora un pedone investito a Palermo. Un uomo è stato travolto da un'auto, intorno alle 6 di questa mattina, a Brancaccio. E' successo in via Ingham, a pochi passi dalla zona industriale. Stava attraversando la strada quando è stato investito da una Atos Hyundai. Subito dopo l’impatto è stato lo stesso conducente dell’auto a chiamare il 118 e la polizia municipale. Dopo le cure prestate dai soccorritori il pedone è stato portato in ambulanza all’ospedale Buccheri La Ferla dove è arrivato in codice rosso. Per lui vari traumi giudicati guaribili in 30 giorni.