Incidente a Partinico, perde il controllo dello scooter e cade: morto 21enne

Tragedia ieri sera a Partinico, dove un ragazzo di 21 anni è morto per un incidente stradale. Salvatore Palazzolo (nella foto), questo il nome della vittima, stava percorrendo via Matteotti in direzione via Colombo in sella a una Vespa quando ha perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto. E' accaduto poco dopo le 23.

A prestare i primi soccorsi è stato un passante, un medico, che ha visto il corpo del giovane per terra e ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Poco dopo l'intervento del personale del 118. Le condizioni del giovane sono apparse da subito molto gravi e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo all'ospedale locale.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e gli agenti della Cs police. Non è chiaro se siano coinvolti altri mezzi, auto o moto. Per chiarire l'esatta dinamica del fatti saranno visionate anche le immagini delle telecamere della zona.

Su Facebook, già da ieri sera, i messaggi degli amici che ricordano il loro "Totino", come lo chiamavano. "lo ricordo ancora - scrive un amico - quando voleva scappare da casa per venire a giocare alle panchine con noi... Non ci sono parole". "Non ci posso credere, non ti dimenticheremo mai", scrive un altro amico.