Pallavicino, incidente con 4 auto coinvolte: Mercedes si ribalta

Avrebbe urtato una serie di auto in sosta per poi concludere la sua corsa ribaltandosi. Rocambolesco incidente questa mattina nei pressi dell'incrocio tra piazza Pallavicino e via Trapani Pescia. E' successo intorno alle 11.45. Protagonista dell'episodio il conducente di una Mercedes. "C'è un ferito - hanno spiegato dalla sala operativa della polizia municipale - ed è stato portato in ospedale a Villa Sofia". Sul posto - oltre ai soccorritori del 118 - sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica della polizia municipale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le condizioni del ferito non sono gravi.