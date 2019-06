Incidente sulla Palermo-Sciacca, frontale auto-furgone: un ferito grave

Violento scontro frontale fra un furgone e un’auto. Un incidente si è verificato intorno alle 13 al chilometro 13 della Palermo-Sciacca, all’altezza del curvone di Giacalone, in zona Cozzo del Pigno. Sul posto intervento in tandem di polizia stradale e carabinieri.

Ad avere la peggio nel violento impatto è stato l’automobilista (di cui non sono state rese note le generalità), soccorso in prima battuta dai sanitari del 118. le sue condizioni sono però apparse subito gravi, tanto da rendere necessario l’intervento di un elicottero per portarlo quanto prima in ospedale.

Articolo in aggiornamento