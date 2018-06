Incidente sulla Palermo-Sciacca, quattro feriti: coinvolto anche il sindaco di Ribera

Scontro fra tre auto sulla Palermo-Sciacca. E’ di almeno quattro feriti - di cui due gravi - il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina all’altezza del chilometro 39 della strada statale 624, nel territorio di Monreale. Tra questi c’è anche il sindaco di Ribera, Carmelo Pace. Le auto coinvolte sono una Fiat Stilo, un’Audi A4 e una Fiat Qubo. A bordo di queste ultime due c'era una delegazione del comune agrigentino che stava raggiungendo l'assessorato regionale alle Infrastrutture dove avevano un appuntamento per trattare l'emergenza delle case popolari di Ribera.

L’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, è avvenuto alle 9,50. Secondo una prima ricostruzione a causare lo scontro sarebbe stata una delle vettura che avrebbe invaso la carreggiata opposta. Nel luogo dove è avvenuto il violento impatto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri della stazione di Camporeale che hanno effettuato i rilievi sotto la pioggia per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso.

Tra questi il più grave è il segretario generale del Comune, arrivato in codice rosso al Civico di Palermo e finito sotto i ferri per l'asportazione della milza. Intervento cui seguirà, in un secondo momento, un'altra operazione per una frattura al femore. L'altro ferito le cui condizioni destano preoccupazioni è un ingegnere comunale che è stato sottoposto a Tac: per lui si sospettano un trauma toracico e diverse fratture, le più delicate quelle alle costole. Più lievi le conseguenze fisiche riportate dal primo cittadino e dal conducente della Stilo, portato dal 118 al Policlinico dov'è entrato in codice giallo. (Articolo in aggiornamento)

Gallery