Incidente sulla Palermo-Sciacca, perde il controllo e si ribalta con l’auto: un ferito

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro il guardrail e poi si ribalta. Incidente sulla Palermo-Sciacca, nel territorio di Camporeale, dove è rimasto ferito un uomo che si trovava al volante della sua Fiat Seicento. A tirarlo fuori dall’abitacolo alcuni automobilisti che si sono fermati per assicurarsi delle sue condizioni e lanciare l’allarme ai soccorritori. Traffico in tilt e lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

All’automobilista rimasto ferito, di cui non si conoscono le generalità, è stata ripulita la faccia dal sangue. Poi qualcuno gli ha prestato il proprio cellulare per chiamare qualcuno, raccontare l’accaduto e tranquillizzarlo sul proprio stato di salute. Sul posto un’ambulanza del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza per garantire la circolazione. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Ieri mattina un'Audi A4, una Fiat Qubo e una Fiat Stilo si sono scontrate nel territorio di Monreale. Sulle prime due viaggiava una delegazione del comune agrigentino. Due i feriti gravi.

