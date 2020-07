Incidente in autostrada, si ribalta un tir a Carini: lunghe code

Si ribalta un tir e il traffico piomba nel caos. Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, subito dopo lo svincolo per Carini. Per cause ancora da accertare il conducente di un mezzo pesante avrebbe perso il controllo per poi finire su un fianco. L'uomo, rimasto lievemente ferito, è stato portato a Villa Sofia per accertamenti. Sono bastati pochi minuti e si sono create code fino a 4 chilometri.

Sul posto sono intervenuti primi alcuni agenti della polizia penitenziaria, poi le pattuglie della Polstrada e un'ambulanza del 118 con a bordo un'equipe di personale sanitario. Gli agenti della Stradale, con la collaborazione dei dipendenti dell'Anas, hanno chiuso temporaneamente il tratto costringendo automobilisti e autotrasportatori a imboccare lo svincolo di Carini per poi reimettersi in autostrada all'uscita successiva.

(Altra foto dell'autocarro ribaltato di Nuccio Rera)

