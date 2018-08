Incidente sulla Palermo-Mazara, sbanda e cade con la moto: rallentamenti a Partinico

Perde il controllo e cade con la moto in autostrada. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 sulla Palermo-Mazara, all’altezza di Partinico. Ad essere soccorso dal personale del 118 un uomo che viaggiava sulla sua Honda Transalp in direzione Palermo. Per lui solo qualche escoriazione e alcune sospette fratture che i medici potranno accertare al termine degli esami effettuati in ospedale.

Dopo l’impatto avvenuto al chilometro 38, segnalato da alcuni automobilisti alla sala operativa della Polstrada, sul posto sono intervenute due pattuglie supportate dal personale Anas. La carreggiata è stata ristretta con i coni segnaletici per consentire al personale sanitario di prestare le prime cure al motociclista e agli agenti di effettuare i rilievi. Stando alle prime informazioni non risultano altri mezzi coinvolti.