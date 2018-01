Incidente sulla Palermo-Mazara, perde il controllo e si schianta in galleria

Schianto in galleria sulla Palermo-Mazara. Rocambolesco incidente alle 20.30 di ieri sull’A29, nella carreggiata in direzione Palermo, all’altezza di Isola delle Femmine. Il conducente di una Fiat ha perso il controllo del mezzo sbattendo contro la parete e andando in testacoda. Un impatto violento che fortunatamente non ha coinvolto le altre macchine.

Sono stati gli stessi automobilisti che viaggiavano dietro, e che sono riusciti a frenare in tempo, ad allertare la polizia stradale che ha inviato sul posto due pattuglie. Per circa un’ora il tratto autostradale in questione è stato chiuso e le auto sono state deviate verso lo svincolo di Capaci. Sempre ieri, questa volta sull'A19, si sono scontrati due mezzi all'altezza dello svincolo per Bagheria.

