Tir contro guardrail sull'A29, si stacca la cabina e cade giù nel viadotto: due feriti

Due camionisti finiscono giù dal viadotto e restano incastrati nella cabina del mezzo pesante che si è staccata dal rimorchio. Sono di Partinico gli autotrasportatori protagonisti dell’incidente avvenuto intorno alle 23 ieri sera sulla Palermo-Mazara, nel tratto compreso tra le due gallerie di Santa Ninfa, nella carreggiata in direzione Palermo. Dopo i primi soccorsi G.C. (49 anni) e B.G. (34), sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Castelvetrano. Sul posto anche Polstrada, vigili del fuoco e Anas.

Secondo una prima ricostruzione il conducente del tir avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro il guardrail. Un impatto violentissimo che ha divelto la barriera metallica, lasciando per alcuni secondi il rimorchio in bilico tra l’asfalto e il vuoto. A quel punto si sarebbe staccata la cabina che si è distrutta dopo una caduta di oltre 5 metri. Per tirarli fuori dalla cabina e riportarli sul piano stradale è stato necessario l’intervento del personale del 115 di Castelvetrano e Salemi con una gru.

Sempre i vigili del fuoco hanno poi dovuto liberare la strada e rimuovere l’autoarticolato con un carro attrezzi. Poi è toccato al personale dell’Anas, la società che gestisce la rete autostradale italiana, ripulire la careggiata, mettere in sicurezza l’area e ripristinare la barriera metallica. Saranno gli agenti della polizia stradale di Alcamo e Palermo, dopo rilievi e indagini, a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe anche essere stato causato da un colpo di sonno.