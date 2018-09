Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro fra due auto: traffico a Capaci

Tamponamento fra due auto sulla Palermo-Mazara. Traffico in tilt sull'autostrada A29 all'altezza dello svincolo per Capaci, nella carreggiata in direzione Palermo. A scontrarsi una Fiat 600 e una Peugeot. A bordo di uno dei mezzi una donna che ha chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 poiché dopo l'impatto ha accusato un malore. Sul posto anche il personale dell'Anas per rimuovere le auto coinvolte e ripulire l'asfalto. Toccherà agli agenti della Polstrada ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità da parte degli automobilisti.

