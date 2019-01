Due incidenti in pochi minuti, code sull'autostrada Palermo-Mazara: un ferito

Doppio incidente sulla Palermo-Mazara e traffico in tilt. Sono due gli scontri avvenuti stamattina sull'autostrada A29, nella carreggiata in direzione Palermo, che hanno creato lunghe code all'ingresso della città, all'altezza di Isola delle Femmine. Prima un'auto ribaltata poco prima dell'ingresso in una galleria, poi un tamponamento fra due maccchine senza feriti.

Il conducente dell'auto cappottata, oltre allo shock, ha riportato solo qualche escoriazione alle braccia e alle gambe. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Palermo per eseguire i rilievi e i sanitari del 118, ma per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale. Da chiarire se i due incidenti siano collegati, ovvero se il conducente dell'auto tamponata abbia frenato bruscamente per evitare il mezzo ribaltato.

