Incidente sulla Palermo-Mazara, si ribalta un'auto: quattro feriti

Auto si ribalta dopo uno scontro in autostrada. Un incidente si è verificato intorno alle 15 di oggi sulla Palermo-Mazara del Vallo, nella carreggiata in direzione Trapani, nel tratto compreso tra gli svincoli per Carini e per l’aeroporto Falcone-Borsellino. Quattro le persone rimaste ferite.

A seguito dello scontro sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. I feriti sono stati portati al pronto soccorso per eseguire alcuni accertamenti, ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente.

"Si registra qualche rallentamento ma il traffico risulta comunque scorrevole", spiegano gli agenti della polizia. Sul posto anche due mezzi del soccorso stradale per rimuovere dalla carreggiata le due auto coinvolte, una Lancia Y e la Fiat Panda cappottata dopo l'impatto.

