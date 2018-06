Incidente sulla Palermo-Catania, scontro tra Villabate e Bagheria: traffico in autostrada

Un groviglio di lamiere, l'arrivo delle ambulanze, il traffico in tilt. Incidente nel tardo pomeriggio sull'autostrada Palermo-Catania, nel tratto tra Villabate e Bagheria. Due auto si sono scontrate per causa in via di accertamento. Nell'impatto uno dei due mezzi è finito su un fianco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'incidente è avvenuto in direzione Catania. Traffico in tilt all'uscita da Palermo, con macchine incolonnate all'altezza del Forum. Non si conoscono ancora le condizioni delle persone coinvolte. (Articolo in aggiornamento)

Gallery