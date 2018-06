Incidente sulla Palermo-Catania, motociclista finisce fuori strada: traffico in tilt

Una persona ferita e traffico in tilt stamani lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania. Un motociclista, che stava percorrendo la carreggiata in direzione Catania, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Sul posto il 118, la polizia stradale e l'Anas. Chiusa la carreggiata al km 4,600 con uscita obbligatoria allo svincolo di Villabate. Da chiarire le cause del sinistro.