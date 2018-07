Maxi tamponamento sulla Palermo-Catania, cinque feriti e traffico in tilt

Maxi tamponamento sull’A19 e lunghe code per entrare in città. Un incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Catania, nella carreggiata in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo per Villabate. Cinque le auto coinvolte e altrettanti i feriti: le loro condizioni, però, non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia stradale e le ambulanze del 118. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Alcuni dei feriti sono stati medicati sul posto, mentre due di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti. Dopo l'arrivo dei mezzi del soccorso stradale intervenuti per rimuovere le auto, toccherà al personale Anas ripulire la carreggiata per ripristinare la circolazione.