Incidente sulla Palermo-Catania, scontro tra auto e camion: traffico a rilento

Traffico a rilento questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo etneo, per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion. Lo scontro è avvenuto all'altezza dello svincolo per Villabate.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e il personale dell'Anas. "L'incidente - spiegano dalla sala operativa della Polstrada - è avvenuto intorno alle 8,30. I mezzi sono rimasti danneggiati ma i conducenti per fortuna sono rimasti illesi. Il traffico ha subito dei rallentamenti. Abbiamo effettuato i rilievi del caso e rimosso i mezzi dalla carreggiata". La situazione è tornata alla normalità prima delle 10. Momentaneamente il traffico era stato deviato verso lo svincolo di Villabate.