Incidente sulla Palermo-Catania, finisce con l'auto giù da un viadotto e muore

E' di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada Palermo-Catania. Un'auto è finita giù dal viadotto dopo essersi scontrata con un'altra auto. E' successo tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa, in direzione Catania.

Inizialmente il bilancio era di due feriti: uno è stato trasportato all'ospedale di Termini Imerese, l'altro - in condizioni gravissime - in quello di Petralia Sottana. Si tratta di un uomo di 59 anni che era da solo a bordo della sua Renault Captur. "Ma proprio durante il tragitto verso Petralia non ce l'ha fatta ed è morto in ambulanza - spiegano dalla polizia stradale -. L'incidente si è verificato tra le 18.30 e le 18.45".

Sul posto è intervenuta l'Anas per la gestione della circolazione, che tuttavia non ha registrato rallentamenti, e i vigili del fuoco per il recupero del mezzo. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Visibili sull'auto della vittima dei segni (sulla parte posteriore) che lasciano ipotizzare che la Renault sia stata toccata prima di cadere giù, ma i contorni dell'incidente sono da chiarire. Indaga la Polstrada di Buonfornello.