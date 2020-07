Incidente in autostrada ad Altavilla, coppia di anziani finisce con l’auto sul guardrail

Incidente sulla Palermo-Catania. Mattinata di paura una per una coppia di ottantenni che era uscita da casa a bordo di una Suzuki Jimny per raggiungere il mare e ha finito la giornata al pronto soccorso. Lui, l’81enne N.D., è stato portato al Buccheri La Ferla mentre la moglie ottantenne, F.M.R., è stata condotta con un’ambulanza del 118 al Civico. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione i due stavano viaggiando in direzione Palermo quando l’uomo, che guidava il piccolo fuoristrada di colore grigio, avrebbe perso il controllo all'altezza di Altavilla (chilometro 15+600), schiantandosi contro il guardrail e finendo sopra dopo un testacoda. I primi a intervenire sono stati alcuni automobilisti che hanno cercato di fare rallentare il traffico e verificato poi le condizioni della coppia di anziani.

La circolazione ha subito qualche rallentamento fino all’arrivo delle pattuglie della polizia stradale di Palermo e del personale dell’Anas. Una volta caricati a bordo delle ambulanze, marito e moglie sono stati portati In ospedale mentre la Suzuki Jimny è stata recuperata con un mezzo del soccorso stradale. Agli agenti della Polstrada il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non risultano altre auto coinvolte.

