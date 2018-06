Incidente sulla Palermo-Catania, furgone si scontra con un’auto e si ribalta: due feriti

Corriere si scontra con un’auto sulla Palermo-Catania e si ribalta. Sono due i conducenti rimasti feriti dopo l’impatto avvenuto nella carreggiata in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra Trabia e Termini Imerese. Sul posto due ambulanze del 118, la polizia stradale e il personale dell’Anas.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi coinvolti - una Fiat Punto e un furgone Fiat Ducato - viaggiavano nella stessa direzione quando, per cause ancora da accertare, sono entrati in contatto. I feriti - dei quali non sono state rese note le generalità - sono stati portati in ambulanza all’ospedale Cimino di Termini Imerese, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Mentre gli agenti della Polstrada gestivano il traffico ed effettuavano i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità dei due conducenti, il personale della società che gestisce la rete autostradale in Italia ha provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza nel tratto interessato dall’incidente.

