Tragico schianto con lo scooter sulla Palermo-Catania, due feriti: uno è grave

Tragico schianto con lo scooter sulla Palermo-Catania. E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte all'altezza dello svincolo per Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Palermo. Un uomo e una donna (di cui non si conoscono ancora le generalità) sono stati portati con due ambulanze del 118 al pronto soccorso del Civico. A destare preoccupazione sono le condizioni dell'uomo che si trovava alla guida di un Honda Sh 300, entrato in codice rosso e poi spostato in sala operatoria.

Secondo le prime informazioni sembrerebbe che il conducente del mezzo abbia perso il controllo urtando lateralmente contro alcune barriere new jersey. Uno scontro violentissimo che ha sbalzato entrambi dalla sella, scaraventando l'uomo a diversi metri dal punto dell'impatto. "Ho visto qualcuno disteso per terra - spiega PalermoToday una testimone, Deborah - e pezzi di scooter ovunque. C'erano diverse macchine attorno, ferme, che lo circondavano per evitare che venisse travolto. Ho frenato di botto perche non c'era nulla che segnalasse l'incidente".

Dopo le prime telefonate alla sala operativa sono arrivate sul posto due pattuglie delal polizia stradale, due ambulanze del 118 e il personale dell'Anas, impegnato a ripristinare le condizioni di sicurezza nel tratto interessato dall'incidente. Toccherà agli agenti distaccamento di Buonfornello impegnati nei rilievi ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire se ci siano eventualmente altri mezzi coinvolti. Ma lista degli incidenti sulle autostrade siciliane si allunga ancora.

Sempre nella scorsa notte è avvenuto un altro scontro lungo la Palermo-Mazara, all'altezza dell'uscita per Cinisi. Anche in quest'occasione a bordo di un mezzo a due ruote c'erano due persone. Il conducente avrebbe sbandato con il suo scooter, finendo per terra insieme al suo passeggero. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Palermo e due ambulanze che hanno portato un ferito al pronto soccorso di Villa Sofia e l'altro al Civico. Lì sono stati sottoposti ad accertamenti grazie ai quali è stato possibile escludere subito gravi conseguenze fisiche.

(Articolo in aggiornamento)