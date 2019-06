Tamponamento sulla Palermo-Catania, cinque mezzi coinvolti e due feriti

Tamponamento a catena sull'autostrada A19. Sono cinque le auto coinvolte nell'incidente avvenuto stamattina, poco prima delle 8, nella carreggiata in direzione Palermo, poco prima dello svincolo per Bagheria. Due le persone rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118: un uomo di 53 anni e una donna di 42 che viaggiavano su mezzi diversi.

A seguito dell'impatto registrato nella corsia di sorpasso sono intervenuti, oltre alle ambulanze, gli agenti della Polstrada e il personale dell'Anas. I poliziotti hanno eseguito i rilievi per cercare di chiarire chi o cosa abbia provocato lo scontro. Complice il mancato rispetto della distanza di sicurezza. L'incidente ha provocato lunghe code e dopo quasi due ore la situazione è lentamente tornata alla normalità.

Un altro scontro è avvenuto intorno alle 10, nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza di Villabate. Un anziano automobilista, secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, avrebbe perso il controllo della sua Hyundai i10 a causa di una chiazza d'olio per poi andare a sbattere contro un muretto di contenimento. Per lui tanta paura e qualche graffio.